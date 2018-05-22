Джузеппе Конте выдвинут на пост премьер-министра Италии

Вторник, 22 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Джузеппе Конте выдвинут на пост премьер-министра Италии

Ранее 53-летний юрист не имел политического опыта.

Кандидатом на пост главы будущего правительства Италии стал юрист Джузеппе Конте, сообщает итальянский портал Today.

После встречи лидеров партий «Лига Севера» и «Движение пять звезд» Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо с президентом страны Серджио Маттареллой 21 мая стороны правительственного соглашения огласили перед прессой имя их кандидата на должность премьер-министра Италии.

53-летний Джузеппе Конте ранее не занимал государственных должностей и не имеет административного опыта. Юрист по образованию, он преподает частное право во Флорентийском университете, пишет regnum.ru.

Конте стал компромиссной фигурой, которая помогла форсировать затянувший более чем на два месяца процесс формирования правительства Италии. Выборы в парламент 4 марта не выявили явного победителя.

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