Дзюба оценил победу над сборной Египта
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы над египтянами.
«Мы перед игрой говорили, что этот исторический шаг нужно сделать обязательно. Мы всю жизнь к этому стремились, об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас: прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера», - заявил Дзюба.
Он добавил, что команда верила в успех, несмотря на критику журналистов и болельщиков: «Мы хотели выиграть, поэтому немного раздражало, когда было слишком много критики. Но мы безумно счастливы. Давайте сейчас думать о позитиве, реально в стране праздник. Мы безумно горды, что этот праздник подарили». Нападающий отметил, что теперь сборная хочет занять первое место в группе.
19 июня в рамках второго матча группового этапа чемпионата мира сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Сначала автоголом отметился защитник египтян Ахмет Фатхи, затем по мячу в ворота египтян забили полузащитник Денис Черышев и Дзюба. Единственный гол в ворота Игоря Акинфеева с пенальти забил нападающий Мохамед Салах.
Мировое первенство продлится до 15 июля. Матч второго круга между Саудовской Аравией и Уругваем, выступающими в одной группе со сборными России и Египта, состоится 20 июня в Ростове-на-Дону. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!