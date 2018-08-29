Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком

Среда, 29 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком

Американский актер Эдди Мерфи ожидает прибавления в семействе.

Ребенок Мерфи и его девушки, 39-летней актрисы Пейдж Бутчер, должен родиться в декабре. Это будет второй ребенок для женщины и 10-й для 57-летнего комика. У пары уже есть двухлетняя дочь Иззи.

Мерфи впервые стал отцом в 1989 году. Тогда его бывшая спутница Полетт Макнили родила сына Эрика. В 1990-м у его другой бывшей девушки Тамары Худ родился сын Кристиан. У Мерфи, помимо этого, пять детей от бывшей жены Николь Митчелл, а также 11-летняя дочь от участницы группы Spice Girls Мелани Браун.

Роман Мерфи и Бутчер начался в 2012 году.

Эдди Мерфи наиболее известен по фильмам «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Доктор Дулиттл», «Чокнутый профессор», «Золотой ребенок», «Поменяться местами», а также мультфильму «Шрек» (озвучил осла). Кроме того, актер давно увлекается музыкой и периодически выпускает альбомы. Его дискография насчитывает пять пластинок, при этом последняя вышла в 1993 году.

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