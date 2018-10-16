Эдер: горд, что вернулся и представляю сборную Португалии

«Правда в том, что дверь в сборную всегда открыта. Я горд тем, что вернулся и представляю сборную Португалии. Сделал все, чтобы помочь команде», — приводит слова Эдера РИА Новости со ссылкой на португальские СМИ.

Он отметил, что португальская сборная продемонстрировала хороший футбол в матче с Шотландией.

«Я надеюсь продолжить забивать», — добавил форвард.

Для Эдера этот матч стал первым с марта 2018 года за сборную Португалии, а его предыдущий гол за национальную команду принес ей победу в финале Евро-2016, пишет russian.rt.com.