Эйфелеву башню могут перекрасить в красный цвет

Пятница, 23 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Эйфелеву башню могут перекрасить в красный цвет

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира - Эйфелева башня в Париже - может сменить цвет.

После обновления ей могут вернуть оригинальный красный цвет - по задумке Густава Эйфеля, такой оттенок должен был замаскировать появление ржавчины.

Башня была построена ко Всемирной выставке 1889 года: тогда парижские власти обратились к известным инженерам с просьбой создать сооружение, которое символизировало бы технические достижения страны. Сам Эйфель называл башню просто «трехсотметровой», а его имя самая узнаваемая достопримечательность получила позднее. Проект вызывал восторг у рядовых парижан, но не был принят творческой интеллигенцией, которая считала, что гигантский флагшток на Марсовом поле будет подавлять архитектуру центра города, пишет realty.newsru.com.

Эйфель считал необходимым выкрасить башню в красный цвет, полагая, что неизбежная для стальных конструкций ржавчина повредит эстетике проекта. Башню несколько раз перекрашивали, пишет The Daily Mail: например, в 1907 году - в желто-коричневый, а в 1954-м - в красно-коричневый цвет, который, по мнению городских властей, более гармонично сочетался с окружающими постройками.

Сейчас городской совет подтвердил, что в ходе предстоящего обновления башню будут покрывать краской. Ежегодно ее посещают свыше 6 млн туристов, и главная архитектурная достопримечательность столицы Франции стремительно теряет лоск. Однако окончательное решение насчет цвета не принято, поэтому нельзя исключать, что башня останется консервативного коричневого оттенка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: велосипедист и алкоголь

      Апелляционный суд Гимарайша (TRG) подтвердил приговор.

      Подробнее

    • Португалия: в Лиссабоне улучшилось качество жизни

      Лиссабон поднялся на пять позиций в списке городов с лучшим качеством жизни.

      Подробнее

    • Испания: полицейских в Бильбао пересадят на «Мерседесы»

      Полиция Бильбао обновляет автопарк.

      Подробнее

    • Куда иммигрируют испанцы?

      Число испанцев, которые выбирают жизнь за рубежом, продолжает расти.

      Подробнее

    • Италия: дождь не остановил марш Свободы против каморры

      Под проливным дождем 21 марта прошел в Помпеях марш Свободы против каморры.

      Подробнее

    • Италия: Папа Римский выпустил книгу

      Новая книга папы Римского Франциска «Бог молод» вышла во вторник в Италии.

      Подробнее

    • Эйфелеву башню могут перекрасить в красный цвет

      Одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира - Эйфелева башня в Париже - может сменить цвет.

      Подробнее

    • Савченко задержали в здании Рады

      Надежду Савченко, которую лишили депутатской неприкосновенности, задержали прямо в зале украинского парламента.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!