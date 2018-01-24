Экономика Португалии укрепляется на фоне глобального роста

В обновленном докладе МВФ о перспективах мировой экономики отмечается, что увеличение темпов роста носит полномасштабный характер со значительными позитивными сюрпризами в Европе и Азии. Один из таких сюрпризов - Португалия. Рейтинговое агентство Fitch накануне заявило, что восстановление экономики улучшит кредитопособность португальских банков, передает ru.euronews.com.

На полях форума в Давосе министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал заявил: «Мы уже видим подтверждение этим оценкам, рост ВВП составил 2,8% по итогам прошлого года, прогнозы на наступивший год улучшены. В 2017 году объемы экспорта выросли на 11,5% - это говорит о том, что наши компании конкурентоспособны, а также означает, что глобальные рынки расширяются».

Профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф согласен с тем, что глобальная экономическая активность укрепляется.

«Я - экономист. Могу сказать, что существуют риски - это и Китай, и Дональд Трамп, и повышение процентных ставок, но я думаю, что основопологающим фактором будет значительный глобальный рост. Я не говорю о фондовых рынках, где темпы роста уже очень высокие, но рост мировой экономики в 2018 году будет достаточно непрерывным, несмотря на ряд значительных рисков».

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики до 3,9% на текущий и будущий годы. По мнению экспертов фонда, международное сотрудничество «остается жизненно важным для обеспечения восстановления» мировой экономики.