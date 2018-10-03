Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП‍ в Италии

Как информирует Bild, трагедия произошла в Италии. Менеджер бывшего спортсмена подтвердил гибель своего клиента, однако разглашать подробности не стал.

На счету 54-летнего Роккиджани 122 поединка на ринге. Он становился чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC), пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу арестовали за домашнее насилие.