Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП в Италии
Известный немецкий боксер Грациано Роккиджани погиб в автокатастрофе.
Как информирует Bild, трагедия произошла в Италии. Менеджер бывшего спортсмена подтвердил гибель своего клиента, однако разглашать подробности не стал.
На счету 54-летнего Роккиджани 122 поединка на ринге. Он становился чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC), пишет gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу арестовали за домашнее насилие.
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