Экс-игрок сборной Португалии назвал самый впечатляющий момент ЧМ

Встреча футболистов сборной России с болельщиками в фан-зоне стала самым впечатляющим моментом чемпионата мира, заявил призер чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов в составе сборной Португалии Нуну Гомеш.

Сборная России 7 июля в Сочи проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира. На следующий день футболисты сборной России встретились с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, пишет РИА Новости.

«Я был в фан-зоне на Воробьевых горах. Меня очень впечатлило то, как принимали футболистов сборной России. Раньше такого отношения к футболу в России не было, сейчас оно изменилось. Это очень эмоциональный момент, когда тысячи россиян с большой любовью, с большим энтузиазмом встречали свою сборную. Это самый впечатляющий момент этого чемпионата мира», - сказал Нуну Гомеш журналистам.