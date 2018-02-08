Экс-игрок сборной Португалии восхищается Роналду

Четверг, 08 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Экс-игрок сборной Португалии восхищается Роналду

Бывший футболист сборной Португалии и «Пари Сен-Жермен» Педро Паулета признался, что восхищается Криштиану Роналду.

«Мы знаем, что на данный момент в мире есть два великих футболиста: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Я, как португалец, болею за то, чтобы Роналду получил титул лучшего игрока на планете, причем как личный, так и командный. Я восхищаюсь им, так как у меня была возможность играть вместе с ним, а у него со мной - в самом начале карьеры в сборной», - цитирует Паулету gazeta.ru.

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