Экс-игрок сборной Португалии восхищается Роналду

«Мы знаем, что на данный момент в мире есть два великих футболиста: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Я, как португалец, болею за то, чтобы Роналду получил титул лучшего игрока на планете, причем как личный, так и командный. Я восхищаюсь им, так как у меня была возможность играть вместе с ним, а у него со мной - в самом начале карьеры в сборной», - цитирует Паулету gazeta.ru.