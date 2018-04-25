Экс-президент Италии успешно перенес операцию

Среда, 25 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Экс-президент Италии успешно перенес операцию

Бывший президент Италии, 92-летний пожизненный сенатор Джорджо Наполитано в ночь на среду был успешно прооперирован из-за аневризмы аорты.

Об этом сообщил в прямом эфире итальянского гостелевидения Rai известный кардиохирург Франческо Музумечи.

«Это была достаточно сложная операция, но она прошла отлично. В настоящее время наш пациент спит. Скорее всего, мы разбудим его в среду утром», - заявил профессор Музумечи, который руководил операций в римской больнице San Camillo.

По словам кардиохирурга, поздно вечером во вторник известный политик почувствовал сильные боли в области грудной клетки. По решению лечащего врача он был срочно доставлен в римский госпиталь Santo Spirito. Оттуда после проведения необходимых анализов Наполитано перевезли в столичную больницу San Camillo, где ему сразу же была сделана операция на сердце. Операция продолжалась более четырех часов, пишет РИА Новости.

«Сейчас Наполитано находится в отделении интенсивной терапии. Его сердце функционирует хорошо. Все мы настроены весьма оптимистично», - заявил Музумечи.

Наполитано возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года. Он стал первым в истории страны президентом республики, который был переизбран на второй срок. Кроме того, он является единственным главой итальянского государства, который в прошлом был членом коммунистической партии.

Несмотря на преклонный возраст, Наполитано не оставляет политической деятельности. 23 марта он в качестве старейшего сенатора председательствовал на первом заседании верхней палаты новоизбранного парламента Италии. В середине апреля в качестве экс-президента республики он принял участие в консультациях по вопросу о формировании нового правительства Италии, которые провел нынешний глава государства Серджо Маттарелла.

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