Эксперты оценили уровень водительских навыков у молодых испанцев

В случае мотоциклистов эта цифра повышается до 6,7. К такому выводу пришли авторы тематического исследования, проведенного платформой Estamos Seguros на основе данных за 2016 год. Они также отметили, что юные водители в 1,6 раза чаще становятся причиной серьезный происшествий по сравнению с более опытными автолюбителями в возрасте старше 35 лет.

В ходе подготовки доклада его составители изучили страховую автомобильную статистику (ESA), сравнив водителей в возрасте от 18 до 35 лет с точки зрения пола, опыта за рулем, места жительства и характеристик ДТП, в которые они были вовлечеы. Впрочем, авторы исследования подчеркнули некоторые ограничения, с которыми они столкнулись в ходе подготовки документа, в том числе отсутствие сведений об употреблении алкоголя и наркотиков, которые влияют на процесс вождения.

С точки зрения серьезных происшествий, повлекших за собой телесные повреждения у пострадавших, результаты оказались довольно плачевными в 44 из 50 провинций (Сеута и Мелилья были исключены из статистики в связи с недостатком данных). Лучшими были названы молодые водители из Сории, Сеговии, Куэнки, Сьюдад-Реаль, Уэски и Авилы, а худшими - из Лас-Пальмас, Кадиса, Севильи, Понтеведры и Альмерии, передает noticia.ru.

Что касается гендерного распределения, то в случае мелких ДТП, характерных для городского вождения и выливающихся исключительно в материальный ущерб, то самые удовлетворительные результаты показали автолюбительницы из Сории, Теруэля, Уэски, Сьюдад-Реаль, Авилы, Куэнки, Саморы, Сеговии и Оренсе. Среди молодых людей этим могут похвастаться только жители Сьюдад-Реаль.

Изученные данные показали, что в половине провинций баллы, полученные мужчинами-водителями, оказались значительно ниже результатов, которые показали женщины, а в другой половине наблюдается прямо противоположная ситуация.

Авторы доклада также отмечают, что молодые галисийцы, занявшие четвертое место среди худших водителей Испании, сталкиваются с дополнительными трудностями: на дорогах провинции Понтеведра сконцентрировано 40 из 52 опасных зон, обнаруженных правительством автономии.

Наконец, для молодых мадридцев в возрасте до 35 лет, занявших место приблизительно в середине рейтинга, риск попасть в серьезную аварию оказался крайне высоким. Среди девушек он оценивается в 3,35 балла из 10, а для молодых людей - в 3,55 балла.