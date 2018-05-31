Эксперты развеяли мифы о влиянии погоды на полет

Первым специалисты разоблачили миф о том, что дождь никак не влияет на полет. Они рассказали, что иногда даже незначительные осадки могут привести к задержке рейса и другим проблемам.

Еще одним заблуждением эксперты считают мнение о том, что летом задержки рейсов случаются реже, чем зимой. Однако статистика показала обратное: в США из-за большого количества штормов чаще всего время вылета переносится в июне.

Также мифом назвали то, что сезон ураганов быстро проходит. Согласно подразделению Национальной метеорологической службы США, ураганы начинаются 1 июня и заканчиваются 30 ноября. «Если вы собираетесь лететь в страну, подверженную частым ураганам, постоянно следите за новостями и прогнозом погоды. Когда дело касается стихийных бедствий, авиакомпании идут навстречу и меняют билеты пассажиров», - сообщает источник.

То, что страховка может решить все проблемы, связанные с погодой, тоже признали неправдой. Эксперты посоветовали всегда внимательно читать страховой договор, чтобы понимать, какие именно ситуации он покрывает, так как не все компании бывают честны.

В конце специалисты отметили, что задержки на взлетной полосе - это ненормально. Они рассказали, что если пассажиры долго сидят в самолете перед взлетом или после посадки, то необходимо писать жалобу, так как авиакомпании не имеют права держать их на борту.