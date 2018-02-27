Однако во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Аугушту Сантуш Силва также затронул тему развития торгово-экономических отношений между Москвой и Лиссабоном.

Как отметил глава португальского внешнеполитического ведомства, несмотря на санкции Европейского союза, в 2017 году экспорт Португалии в Россию увеличился на 23%, а импорт вырос на 30% по сравнению с 2016 годом.

Как заявил Аугушту Сантуш Силва в интервью агентству Lusa из Москвы, увеличение экспорта связано с «перенастройкой» экспортируемых товаров, «поскольку санкции не были применены ко всем секторам экономики».

Вместе с тем, глава португальского МИД подчеркнул, что торговый баланс между двумя странами «весьма неблагоприятен для Португалии». Сантуш Силва заявил, что в 2017 году Португалия экспортировала товаров на сумму 180 млн евро («если учитывать услуги, то сумма составит около 300 млн евро»), тогда как импорт, в основном нефти, достиг 1.500 млн евро. «Точную стоимость экспорта услуг в 2017 году еще предстоит определить, но мы исходим из того, что в 2016 году сумма составляла около 107 млн евро», - уточнил министр.

В ответ на вопрос Lusa о том, «открыт ли путь к улучшению торгового баланса», Сантуш Силва заявил, что «это будет зависеть, с одной стороны, от прекращения применения европейских санкций, а с другой - от диверсификации экспорта в Россию».

«Основной причиной падения экспорта в 2015 и 2016 годах стало применение санкций ЕС в отношении России и репрессалии (в международном праве - принудительные меры, применяемые одним государством в ответ на неправомерные действия другого государства. - Прим.) против санкций, одобренные российскойстороной. Эти репрессалии непосредственно затронули один из основных португальских экспортных секторов, каковым является агропродовольственный сектор».

Сантуш Силва привел в качестве примера португальскую грушу сорта Роша, экспорт которой в 2013 году, накануне введения санкций, достигал около 260 млн евро. «Россия была одним из основных экспортных рынков для груши Роша, но этот рынок закрылся по причине санкций, - заявил министр. - Но хорошая новость состоит в том, что в прошлом году мы начали восстанавливаться. Поскольку санкции были применены не ко всем экономическим областям, была проведена корректировка португальского экспорта, и он вырос уже на 23%».

«Именно в этих рамках мы должны работать, поскольку политика санкций ЕС может быть отменена в любое время, ведь санкции - это временные меры, они не являются «смертельными», но это зависит от того, будет ли достигнут прогресс в реализации Минских соглашений, в процессе относительно Украины. Мы должны работать над улучшением экономических отношений, зная, что существует эта политическая основа», - пояснил Сантуш Силва в интервью Lusa, которое воспроизвели различные новостные сайты.

На встрече с Сергеем Лавровым в здании Министерства иностранных дел России в Москве Сантуш Силва заявил, что «в двусторонних экономических отношениях уже достигнут значительный прогресс, что подтверждают уже заключенные соглашения - о техническом и экономическом сотрудничестве, а также готовящиеся - о социальном обеспечении, таможенных тарифах, образовании, образовании и культуре».

Португальский министр также добавил, что «приглашение посетить Португалию для российского коллеги остается в силе». «В 2017 году организовать визит не получилось, но можно было бы провести его в 2018-м», - заявил глава МИД Португалии. «У нас налажены политические и дипломатические отношения с Россией, мы регулярно проводим политические и дипломатические консультации», - подчеркнул Сантуш Силва.