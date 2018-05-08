Электрические самокаты завоевывают улицы испанских городов

Электросамокаты просты в управлении, не загрязняют окружающую среду и не нуждаются в регулярном техобслуживании. Одним из преимуществ этого «индивидуального транспорта» является компактность: самокаты легко складываются, что решает проблему парковки и снижает риск кражи. Изначально электрические самокаты предназначались для туристов, однако привлекли внимание горожан, на что, в частности, повлияло развитие сети велодорожек.

Как сообщают продавцы электросамокатов, основная масса их клиентов - мужчины и женщины в возрасте 30-60 лет, которые используют самокат для ежедневных поездок на работу. Некоторые совмещают езду на самокате с общественным транспортом, пишет noticia.ru.

Будучи устойчивым видом транспорта, электросамокаты рассматриваются мэриями испанских городов наравне с электрическими велосипедами в рамках планов по сокращению вредных выбросов.