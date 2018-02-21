Елизавета II украсила собой дефиле Недели моды

Среда, 21 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Елизавета II украсила собой дефиле Недели моды

Британская королева Елизавета II лично появилась на Неделе моды в Лондоне.

Для посещения монарх выбрала показ дизайнерской марки Richard Quinn, основанной модельером Ричардом Куинном. Королева, одетая в костюм из букле бледно-голубого цвета с закрытым жакетом и юбкой до колена, сидела в первом ряду дефиле вместе с редактором британской версии журнала Vogue Анной Винтур. На ней также были черные перчатки, одна из ее бриллиантовых брошей и серьги с крупными жемчужинами.

Эксперты отметили, что Анна Винтур надела летнее платье с ярким цветочным принтом, «неуместное в такой ситуации», и темные очки, которые она не сняла, общаясь с королевой. Это нарушает правила этикета.

После показа монарх вручила Ричарду Куинну официальную Награду королевы Елизаветы II за дизайн (Queen Elizabeth II Award from British Design). Приз изготовлен личным дизайнером королевы Анджелой Келли (Angela Kelly).

В январе 2018 года Елизавета II рассказала в интервью BBC о том, как правильно носить корону и какой вред она может причинить здоровью. По ее словам, корона настолько тяжелая, что нельзя опускать голову, пока она на вас надета. «Вам нельзя смотреть вниз, чтобы прочитать текст во время обращений. Он должен быть чуть выше уровня глаз, потому что если опустить голову, сломается шея», - объяснила королева.

Последние новости

    • Португалия: помощь животным - благородное дело

      Animalife опубликовал сообщение на своей официальной странице в Facebook.

      Подробнее

    • Гагарина едва не утонула в ледяных водах Португалии

      Полина Гагарина рассказала своим поклонникам в Instagram, как ее фотосессия на берегу Атлантического океана едва не закончилась трагедией.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне приступили к раздельному сбору мусора

      Работники коммунальных служб по уборке мусора будут осуществлять его раздельный сбор прямо от дверей квартир и домов жителей.

      Подробнее

    • Испания: британские футболисты угнали такси в Барселоне

      Четверо игроков британского футбольного клуба премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принесли свои официальные извинения за то, что угнали такси.

      Подробнее

    • Итальянка Годжа стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске

      Итальянская горнолыжница София Годжа одержала победу в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пхенчхане.

      Подробнее

    • Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

      Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность стать наставником сборной Италии.

      Подробнее

    • Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей

      Суд постановил вернуть японскому предпринимателю Мицуоки Сигэте 13 детей, рожденных суррогатными матерями в Таиланде.

      Подробнее

    • Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

      Жители Волгограда, которым семь лет назад сообщили о смерти их ребенка в роддоме, узнали от судебных приставов, что он жив и находится в детдоме.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!