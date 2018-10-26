Энотуризм в Испании получил новых лидеров

Пятница, 26 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Энотуризм в Испании получил новых лидеров

Этот конкурс проводился в четвертый раз. Победители определялись в 12 номинациях.

Стоит отметить, что награды лауреатам выражены только в звучных титулах, денежных призов учредителями не предусмотрено. По регламенту, заявки на участие могут подавать любые предприятия, имеющие отношение к теме, единственным обязательным условием является принадлежность к клубу «Винные маршруты Испании» (Rutas del Vino de España).

В номинации «Лучшая инициатива в сфере энотуризма» победил винный маршрут Риоха-Альта (Ruta del Vino Rioja Alta), представивший на конкурс дегустацию Cata del Barrio de la Estación, сочетавшую в себе пробы изысканных вин, кухню от лучших поваров региона, необычные предложения от винодельческих предприятий, которые в ходе поездки посещают участники маршрута и, конечно же, праздничное настроение.

Приз за лучшую рекламную кампанию в разделе «Семейный винный туризм» присужден маршруту Вино Сомонтано (Ruta del Vino Somontano). Авторы концепции сумели учесть интересы всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних, не нарушая при этом возрастных норм приема алкоголя – детям предлагались напитки крепостью ноль градусов.

Лучшим муниципалитетом в сфере винного туризма признан галисийский Камбадос (маршрут Ruta del Vino Rías Baixas) – за сохранение традиций виноделия, пишет espanarusa.com.

Лучшей винодельней, открытой для посещения туристами, признана бодега Emina (Ruta del Vino Ribera del Duero), в помещениях которой проводятся дегустации для туристов, создан музей вин, есть бар, ресторан, комната отдыха, во время экскурсий проводятся мастер-классы по смешиванию коктейлей и т.д.

Лучшим жильем для размещения энотуристов назван Монастырь Вальбуэны (Castilla Termal Monasterio de Valbuena), расположенный на маршруте Ruta del Vino Ribera del Duero.

Лучшую гастрономическую оферту для энотуристов предлагает ресторан El Mirador de Les Caves на маршруте Ruta del Vino Enoturisme Penedès. Как отметили организаторы при объявлении победителя, «ресторан удивительно гармонично сочетает качество, вкус и изысканность блюд с великолепными видами, открывающимися на долину Пенедес».

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