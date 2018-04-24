Энтони Хопкинс исполнил безумный танец перед видеокамерой

Звезда Голливуда Энтони Хопкинс опубликовал в Twitter 30-секундный ролик танца. Актер, используя яркую мимику, двигается под музыку и жутковато улыбается. «Вот что бывает, когда одна работа и никакого веселья», - написал актер в комментарии, частично процитировав фразу героя Джека Николсона из фильма ужасов «Сияние».

В комментарии к видео со странным танцем один из пользователей написал: «Продолжение фильма о Ганнибале Лекторе выглядит неплохо», передает ntv.ru.

Энтони Хопкинс - британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер и композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон».