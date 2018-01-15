Эпидемия гриппа в Италии на пике

Понедельник, 15 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Эпидемия гриппа в Италии на пике

Три миллиона итальянцев попали под удар опасной инфекции, 30 человек погибли от осложнений.

По статистике института здравоохранения в этом году эпидемия гриппа отличается наибольшей агрессивностью по сравнению с прошлыми годами: уровень заболеваемости самый высокий за последние 15 лет. О том красноречиво говорят цифры: 802 случая за первую неделю нового года, 3 миллиона заболевших с момента начала эпидемии в сентябре, 170 человек госпитализированы в отделениях интенсивной терапии, 30 умерли от осложнений, вызванных вирусом. 

Эксперты напоминают, что единственной гарантией снизить риск заражения является вакцинация. Даже сейчас стоит сделать прививку тем, кто по состоянию организма особенно неустойчив вирусу. Самым слабым звеном являются дети до 5 лет и пожилые люди, пишет napoli1.com.

Однако и молодым взрослым людям стоит следовать санитарным требованиям: часто мыть руки водой или спиртом, использовать маски; а тем, кто уже заболел, оставаться дома, чтобы тем самым не распространять инфекцию.  

Последние новости

    • В Португалии произошло землетрясение

      В центральной части Португалии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9, толчки также ощущались в столице страны Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: новые камеры видеонаблюдения

      Муниципалитет г. Вила-Франка-де-Шира получил разрешение от правительства.

      Подробнее

    • Испанские предприниматели настроены оптимистично

      80% предпринимателей положительно оценивают перспективы своего бизнеса в 2018-м.

      Подробнее

    • Испания: сальмонелла в молоке

      Сальмонелла в молоке компании Lactalis: 35 заболевших детей во Франции и 1 - в Испании.

      Подробнее

    • Италия: пресс-конференция в РЦНК

      В РЦНК прошла конференция посвященная открытию «Русских сезонов» в Италии.

      Подробнее

    • Мигрант спас от насильников итальянку

      В Италии 35-летний нигериец спас от ограбления и сексуального насилия итальянку, едва не заплатив жизнью за свой благородный поступок.

      Подробнее

    • Гигантский алмаз найден в Южной Африке

      Один из крупнейших в мировой истории алмазов в найден на руднике Letseng в Лесото на юге Африки.

      Подробнее

    • Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»

      Британский художник-постановщик и двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш умер в возрасте 86 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!