Эпидемия гриппа в Италии на пике

По статистике института здравоохранения в этом году эпидемия гриппа отличается наибольшей агрессивностью по сравнению с прошлыми годами: уровень заболеваемости самый высокий за последние 15 лет. О том красноречиво говорят цифры: 802 случая за первую неделю нового года, 3 миллиона заболевших с момента начала эпидемии в сентябре, 170 человек госпитализированы в отделениях интенсивной терапии, 30 умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Эксперты напоминают, что единственной гарантией снизить риск заражения является вакцинация. Даже сейчас стоит сделать прививку тем, кто по состоянию организма особенно неустойчив вирусу. Самым слабым звеном являются дети до 5 лет и пожилые люди, пишет napoli1.com.

Однако и молодым взрослым людям стоит следовать санитарным требованиям: часто мыть руки водой или спиртом, использовать маски; а тем, кто уже заболел, оставаться дома, чтобы тем самым не распространять инфекцию.