Эпидемия лихорадки начала уничтожать африканцев

Среда, 07 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Эпидемия лихорадки начала уничтожать африканцев

Вспышка лихорадки Ласса в Нигерии, начавшаяся в январе, оказалась беспрецедентной.

Как пишет BBC News, болезнь распространяется быстрее и дальше, чем когда-либо прежде, она затронула не менее 18 штатов страны. Вспышка также необычна большим числом заразившихся, а причины этого пока неизвестны.

По последним данным нигерийского Центра по контролю заболеваний, за девять недель эпидемии умерли 110 человек. Из них у 78 вирус был подтвержден, у восьми предполагался, а у 24 анализ был отрицателен. Подтверждено еще 353 случая заражения, лихорадку подхватили и 16 медицинских работников. Врачи проверяют еще более 3 тысяч человек.

BBC News пишет, что обычно смертность при лихорадке Ласса составляет около одного процента. Однако в этот раз ее уровень среди подтвержденных и вероятных случае 23,8 процента. Издание указывает, что реальное число жертв может быть больше, так как зачастую болезнь протекает практически бессимптомно.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок. От нее в настоящее время нет вакцины. Заразиться чаще всего можно через еду, питье или предметы, испачканные фекалиями, кровью или слюной крыс. Вирус также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем или через контакт с телесными жидкостями. Инкубационный период для лихорадки составляет до трех недель.

Последние новости

    • Португальцам не хватает денег на лекарства

      Обнародованы данные исследования, проведенного школой управления информацией в Новом университете в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: с места происшествия - скрылся

      ДТП произошло на шоссе IC17 в Лиссабоне в направлении Algés-Benfica.

      Подробнее

    • Испания примет участие в учениях НАТО в Средиземном море

      16 марта в Средиземном море начнутся учения военно-морских сил НАТО Dynamic Manta 2018, в которых примет участие Испания и другие европейские страны.

      Подробнее

    • Испания: Uber вернется в Барселону после трех лет отсутствия

      Uber снова начнет работать в Барселоне после почти трех лет, в течение которых его деятельность на территории каталонской столицы была заморожена.

      Подробнее

    • Италия: почему умер Астори

      Врачи назвали причины смерти капитана «Фиорентины» Астори.

      Подробнее

    • Италия: прошел концерт Оркестра Корпуса карабинеров

      Оркестр Корпуса карабинеров поздравил в РЦНК женщин с 8 марта.

      Подробнее

    • Эпидемия лихорадки начала уничтожать африканцев

      Вспышка лихорадки Ласса в Нигерии, начавшаяся в январе, оказалась беспрецедентной.

      Подробнее

    • Гимн Германии предложили сделать гендерно-нейтральным

      Изменить текст гимна Германии, призвала уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!