Эпидемия лихорадки начала уничтожать африканцев

Как пишет BBC News, болезнь распространяется быстрее и дальше, чем когда-либо прежде, она затронула не менее 18 штатов страны. Вспышка также необычна большим числом заразившихся, а причины этого пока неизвестны.

По последним данным нигерийского Центра по контролю заболеваний, за девять недель эпидемии умерли 110 человек. Из них у 78 вирус был подтвержден, у восьми предполагался, а у 24 анализ был отрицателен. Подтверждено еще 353 случая заражения, лихорадку подхватили и 16 медицинских работников. Врачи проверяют еще более 3 тысяч человек.

BBC News пишет, что обычно смертность при лихорадке Ласса составляет около одного процента. Однако в этот раз ее уровень среди подтвержденных и вероятных случае 23,8 процента. Издание указывает, что реальное число жертв может быть больше, так как зачастую болезнь протекает практически бессимптомно.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок. От нее в настоящее время нет вакцины. Заразиться чаще всего можно через еду, питье или предметы, испачканные фекалиями, кровью или слюной крыс. Вирус также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем или через контакт с телесными жидкостями. Инкубационный период для лихорадки составляет до трех недель.