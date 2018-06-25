Эрдоган дал первое обещание после выборов

ПСР получила на парламентских выборах 42,5 процента голосов, в то время как сам Эрдоган заручился поддержкой 52,5 процента избирателей.

«С завтрашнего дня мы приступим к работе для того, чтобы сдержать обещания, которые мы дали нашей нации (...) Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру», - сообщил он.

Турецкий лидер также пообещал, что продолжит бороться с террористическими группировками. Он отметил, что Анкара будет «освобождать территории Сирии от террористов, чтобы туда могли вернуться сирийцы». «Победителем этих выборов стала демократия», - заявил он.

Эрдоган одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Турции 24 июня. Его ближайший конкурент от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,7 процента голосов избирателей.