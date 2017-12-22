Эта зима в Испании будет теплой

Пятница, 22 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Эта зима в Испании будет теплой

В день зимнего солнцестояния в Испании начинается зима.

По подсчетам Национальной астрономической обсерватории, она продлится 88 дней 23 часа. Официально зимний сезон наступает в 17:28 21 декабря 2017, а весна придет 20 марта 2018 года.

По прогнозам синоптиков, в этом году зима будет теплее обычного, сменив самую засушливую с начала XXI века осень. В Государственном метеорологическом агентстве также отмечают, что первые 11 месяцев 2017 года стали самыми теплыми в Испании за последние 52 года. Средняя температура воздуха в этот период составила 17°C, пишет noticia.ru.

Метеорологи с высокой долей вероятности (70%) обещают, что в первые три месяца 2018 года температура воздуха будет на 1-3 градуса выше нормы. Прогноз по количеству осадков этой зимой менее точный, однако, синоптики полагают, что в январе и феврале осадки могут быть более интенсивными, чем обычно. В особенности это касается западной части континентальной Испании, в то время как на Канарских островах будет относительно сухо.

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