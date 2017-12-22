Евро снижается из-за результатов выборов в Каталонии

Евро теряет к доллару более 0,2% на фоне данных о победе партий, выступающих за независимость Каталонии, на прошедших накануне выборах в местный парламент.

Как сообщает «Интерфакс», курс евро к доллару составляет к 8 часам МСК 1,1849 долларов, в ходе торгов в пятницу он побывал у 1,1817 долларов. Сторонники сепаратистов получают в парламенте 70 мест из 135, сообщают СМИ из Барселоны. В нынешнем составе у этих партий 72 места, пишет noticia.ru.

В списке кандидатов от партии «Вместе за Каталонию», которая, как ожидается, получит 34 депутатских мандата, первым номером был бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон. Он скрывается в Бельгии, поскольку в Испании уже выписан ордер на его арест.

Еще 32 места в парламенте может получить партия «Левые республиканцы Каталонии», ее лидер - бывший заместитель Пучдемона Ориол Жункерас - находится под арестом после референдума о независимости автономии.

Четыре мандата отходят партии «Кандидатура народного единства». В целом сторонники независимости Каталонии получили около 47,5% голосов.