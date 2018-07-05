Еврокомиссар осудила план Италии по пересчету цыган

Четверг, 05 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Еврокомиссар осудила план Италии по пересчету цыган

Вера Юрова считает идею Маттео Сальвини «достойной сожаления».

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова осудила план вице-премьера Италии Маттео Сальвини по «пересчету» цыган, живущих в Италии, сообщает regnum.ru.

Она отметила, что желание «включить» цыган в жизнь общества не должно сопровождаться нарушением их прав и что Еврокомиссия «осуждает расизм и ксенофобию».

Сальвини выступил с инициативой «пересчитать» цыган в июне 2018 года, после ряда криминальных происшествий с их участием. Он отметил, что государство не знает, сколько цыган живут в Италии, где именно и чем они занимаются.

Вице-премьер ранее уже отвечал на вопросы о предполагаемом «расизме» его инициативы. Он выразил свое недоумение - никому ведь не приходит в голову считать, что итальянское государство исповедует расизм в отношении итальянцев, о которых имеет те самые сведения, некоторые хочет получить о цыганах.

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