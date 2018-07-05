Еврокомиссар осудила план Италии по пересчету цыган

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова осудила план вице-премьера Италии Маттео Сальвини по «пересчету» цыган, живущих в Италии, сообщает regnum.ru.

Она отметила, что желание «включить» цыган в жизнь общества не должно сопровождаться нарушением их прав и что Еврокомиссия «осуждает расизм и ксенофобию».

Сальвини выступил с инициативой «пересчитать» цыган в июне 2018 года, после ряда криминальных происшествий с их участием. Он отметил, что государство не знает, сколько цыган живут в Италии, где именно и чем они занимаются.

Вице-премьер ранее уже отвечал на вопросы о предполагаемом «расизме» его инициативы. Он выразил свое недоумение - никому ведь не приходит в голову считать, что итальянское государство исповедует расизм в отношении итальянцев, о которых имеет те самые сведения, некоторые хочет получить о цыганах.