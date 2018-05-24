Еврокомиссия пообещала защищать права нелегалов в Италии
Новые лица Италии ставят под сомнение ряд инфраструктурных проектов.
Европейский союз не оставляет попыток предотвратить изменение курса итальянской политики с приходом нового правительства. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег итальянцев от громких обещаний, пишет regnum.ru.
23 мая Юнкер прокомментировал заявление лидеров партий «Движение пять звезд» и «Лига» о выдворении из страны 500 тыс. нелегальных мигрантов.
«Правительства оценивают по тому, что они делают, а не по тому, что они обещают. Мы будем начеку, чтобы защитить права находящихся в Италии африканцев», - предупредил политик.
Франция встревожена намерением Луиджи ди Майо отменить проект создания высокоскоростного поезда Турин-Лион, который итальянский политик навал «бесполезным». В защиту инфраструктурных проектов выступил также председатель Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Винченцо Бочча.
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