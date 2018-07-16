Евросоюз захотел быть другом США

Понедельник, 16 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Евросоюз захотел быть другом США

В Евросоюзе заявили, что считают США своим другом несмотря на слова президента Соединенных Штатов о том, что ЕС - враг Вашингтона.

Глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twiter написал: «США и Евросоюз - лучшие друзья. Тот, кто утверждает обратное, распространяет фейковые новости».

Его поддержал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. «Называть своих друзей врагами значит делать счастливее своих настоящих врагов, - заявил он. - Европейцы и американцы связаны историей и общими ценностями. Европейцы никогда не предадут американцев, а американцы - европейцев. Для этого и существуют друзья».

Ранее 16 июля Трамп заявил, что считает Евросоюз, Россию и Китай врагами США. «Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом в торговом плане. Возможно, вы не думали так о ЕС, но это наш враг», - сказал он.

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