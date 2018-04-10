Евровидение-2018: Melovin прибыл в Португалию

Вторник, 10 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Евровидение-2018: Melovin прибыл в Португалию

Украинский артист будет снимать визитку для своего номера.

Он выступит 10 мая во втором полуфинале песенного конкурса в Лиссабоне, пишет korrespondent.net.

Представитель от Украины на песенном конкурсе Евровидение Melovin прибыл в Португалию, сообщается на украинской официальной странице конкурса в Facebook.

Отмечается, что целью поездки артиста стали съемки визитки для своего выступления.

«Украинский конкурсант на Евровидении-2018 Melovin прибыл в Португалию на съемки своей визитки», - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году конкурс Евровидение пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая.

Португалия впервые будет принимать Евровидение благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала.

Melovin выступит во втором полуфинале под номером 18.

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