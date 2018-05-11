Евровидение 2018: результаты второго полуфинала
Вчера, 10-го мая, в Лиссабоне прошел второй полуфинал Евровидения-2018.
Шоу, как и ожидалось, получилось ярким, и уже известно, кто прошел в финал Евровидения-2018 после второго полуфинала.
Второй полуфинал Евровидения-2018 собрал у мониторов огромную армию поклонников главного вокального конкурса Европы. Участники второго полуфинала показали класс в подготовке, поэтому, мы уверены, прогнозы букмекеров на победу в Евровидении после этого этапа шоу снова изменятся.
Надо сказать, что во втором полуфинале зрители на нашем пространстве с особенным трепетом ожидали увидеть номера MELOVIN из Украины, Александра Рыбака из Норвегии и Юлии Самойловой из России. К сожалению, не всех мы увидим в финале. Уже известно, кто прошел в финал Евровидения после второго полуфинала 10.05.2018, пишет hochu.ua.
Итак, победители второго полуфинала Евровидения:
Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Венгрия: AWS - Viszlát nyár
Украина: MELOVIN - Under the Ladder
Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write А Song
Дания: Rasmussen - Higher Ground
Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
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