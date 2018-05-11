Евровидение 2018: результаты второго полуфинала

Пятница, 11 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Евровидение 2018: результаты второго полуфинала

Вчера, 10-го мая, в Лиссабоне прошел второй полуфинал Евровидения-2018.

Шоу, как и ожидалось, получилось ярким, и уже известно, кто прошел в финал Евровидения-2018 после второго полуфинала.

Второй полуфинал Евровидения-2018 собрал у мониторов огромную армию поклонников главного вокального конкурса Европы. Участники второго полуфинала показали класс в подготовке, поэтому, мы уверены, прогнозы букмекеров на победу в Евровидении после этого этапа шоу снова изменятся.

Надо сказать, что во втором полуфинале зрители на нашем пространстве с особенным трепетом ожидали увидеть номера MELOVIN из Украины, Александра Рыбака из Норвегии и Юлии Самойловой из России. К сожалению, не всех мы увидим в финале. Уже известно, кто прошел в финал Евровидения после второго полуфинала 10.05.2018, пишет hochu.ua.

Итак, победители второго полуфинала Евровидения:

Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Венгрия: AWS - Viszlát nyár

Украина: MELOVIN - Under the Ladder

Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write А Song

Дания: Rasmussen - Higher Ground

Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

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