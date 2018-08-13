«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за денег

Израильская корпорация телерадиовещания «Кан» направила письмо с ультиматумом премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, в котором потребовала выделить 12 миллионов долларов на проведение соревнования.

Отмечается, что если решение не будет принято до 14 августа, «Евровидение» в Израиле состояться не сможет.

«Это точка невозврата. После этого, если запрошенный депозит не будет передан Европейскому вещательному союзу, будет невозможно изменить ситуацию, и Израиль не будет проводить "Евровидение-2019"», — говорится в письме.

На «Евровидении-2018» победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»). Израиль победил в «Евровидении» в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсах 1978, 1979 и 1998 годов.