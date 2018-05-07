Ежегодный фестиваль змей прошел в Италии

Понедельник, 07 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Ежегодный фестиваль змей прошел в Италии

Каждый год, в начале мая в городе Кокулло (Абруццо) проходит фестиваль Фесте дей Серпари.

Во время фестиваля местные жители проводят парады по улицам со множеством специально пойманных змей. 

Змеи обвивают статую Сан Доменико ди Сора, святого покровителя Кокулло, защитника от боли в зубах и от укусов змей. Однако считается, что фестиваль своими корнями уходит дальше, чем христианство. Историки полагают, что люди, жившие в центральной Италии в древние времена, поклонялись богине змей Ангитии, обладавшей магическими способностями управлять змеями и защищать от яда или болезни.  

Подготовка к фестивалю начинается еще за месяц. Люди выходят ловить диких змей, когда змеи начинают вылезать греться на солнце. В основном встречаются четыре вида змей и все они не ядовиты. Традиционно их держат в глиняных горшках и откармливают вареными яйцами и мышами, пока ждут ритуала, пишет napoli1.com.

В день проведения фестиваля их с гордостью демонстрируют публике. Затем в полдень начинается процессия: четыре человека несут статую Сан Доменико из церкви, а участники фестиваля помещают на нее своих змей. После шествия, своих змей разбирают и отпускают в дикую природу до следующего года.  

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