Ежегодный фестиваль змей прошел в Италии

Во время фестиваля местные жители проводят парады по улицам со множеством специально пойманных змей.

Змеи обвивают статую Сан Доменико ди Сора, святого покровителя Кокулло, защитника от боли в зубах и от укусов змей. Однако считается, что фестиваль своими корнями уходит дальше, чем христианство. Историки полагают, что люди, жившие в центральной Италии в древние времена, поклонялись богине змей Ангитии, обладавшей магическими способностями управлять змеями и защищать от яда или болезни.

Подготовка к фестивалю начинается еще за месяц. Люди выходят ловить диких змей, когда змеи начинают вылезать греться на солнце. В основном встречаются четыре вида змей и все они не ядовиты. Традиционно их держат в глиняных горшках и откармливают вареными яйцами и мышами, пока ждут ритуала, пишет napoli1.com.

В день проведения фестиваля их с гордостью демонстрируют публике. Затем в полдень начинается процессия: четыре человека несут статую Сан Доменико из церкви, а участники фестиваля помещают на нее своих змей. После шествия, своих змей разбирают и отпускают в дикую природу до следующего года.