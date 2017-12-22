Фабрику по переработке томатов в Италии построят из стеклянных банок

Пятница, 22 Декабрь 2017 Италия Италия Популярные материалы

Фабрику по переработке томатов в Италии построят из стеклянных банок

Дизайнеры из компании Carlo Ratti выиграли международный конкурс на разработку нового завода томатной компании Mutti в итальянском городе Парма.

На фабрике планируют проводить экскурсии, а для привлечения посетителей дизайнеры построят большой павильон, стены которого сделают из стеклянных банок с соусом. Строение будет 120 метров в длину и 7 метров высоту, а на его постройку, по словам дизайнеров, уйдут тысячи банок с томатами. В проекте также есть открытая терраса с видом на 5,5 тыс. тонн свежих помидоров, пишет realty.newsru.com.

Дизайнеры говорят, что гигантское здание из банок с логотипом компании и ночной цифровой подсветкой станет самым узнаваемым элементом фабрики. В крытом центре для посетителей обустроят ресторан, окруженный фруктовым садом, зал для проведения мероприятий и диспетчерскую с мониторами, где посетители смогут в реальном времени следить за процессами, которые происходят на фабрике, пишет сайт об архитектуре и дизайне Designboom.

Поднявшись на крышу павильона, туристы попадут на открытую террасу, с которой видно, как миллионы томатов движутся по ленте конвейера и скрываются в бесконечном «красном водопаде».

«Мы были вдохновлены стихотворением Пабло Неруды «Oda al Tomate», которое также является одним из лозунгов Mutti. «Улица была заполнена помидорами» - это способ показать, как завод может открыться внешнему миру. Мы представили, что фабрика будет похожа на театр под открытым небом в гармонии с окружающим ландшафтом», - пишет архитектор Карло Ратти на странице проекта.

Завод начнут возводить уже в начале 2018 года. По прогнозам архитекторов, стройка может занять пять лет.

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