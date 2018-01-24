Facebook научит испанцев цифровой грамотности

В программе Community Boost смогут принять участие предприниматели, планирующие создавать рабочие места и развивать бизнес, а также обычные люди, находящиеся в поиске работы либо желающие быть более востребованными на рынке труда.

В рамках проекта Facebook намерен работать рука об руку со стартапами и малыми и средними предприятиями (МСП), на которые компания делает основной упор. Также подопечные Марка Цукерберга разрабатывают «дополнительные тренинги, которые помогут европейским гражданам получить необходимые навыки и возможности, чтобы найти работу или реализовать собственные бизнес-идеи», пишет espanarusa.com.

В ближайшие два года Facebook планирует обучить 300 тысяч европейцев из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании и провести очное обучение 200 тысяч МСП (еще 150 тысяч компаний будут обучены дистанционно).

Кроме того, Facebook откроет в Испании, Польше и Италии три новых обучающих центра, где будут проводиться занятия по цифровой грамотности, поиску и получению информации и безопасности в сети. Аналогичный центр открылся в прошлом году в Берлине при сотрудничестве со Школой цифровой интеграции ReDI, которая работает с беженцами, пожилыми людьми и другими категориями граждан и предлагает курсы любой степени компьютерной подготовки.