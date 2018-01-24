Facebook научит испанцев цифровой грамотности

Среда, 24 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Facebook научит испанцев цифровой грамотности

К 2020 году американский it-гигант Facebook хочет обучить миллион человек цифровой грамотности.

В программе Community Boost смогут принять участие предприниматели, планирующие создавать рабочие места и развивать бизнес, а также обычные люди, находящиеся в поиске работы либо желающие быть более востребованными на рынке труда.

В рамках проекта Facebook намерен работать рука об руку со стартапами и малыми и средними предприятиями (МСП), на которые компания делает основной упор. Также подопечные Марка Цукерберга разрабатывают «дополнительные тренинги, которые помогут европейским гражданам получить необходимые навыки и возможности, чтобы найти работу или реализовать собственные бизнес-идеи», пишет espanarusa.com.

В ближайшие два года Facebook планирует обучить 300 тысяч европейцев из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании и провести очное обучение 200 тысяч МСП (еще 150 тысяч компаний будут обучены дистанционно).

Кроме того, Facebook откроет в Испании, Польше и Италии три новых обучающих центра, где будут проводиться занятия по цифровой грамотности, поиску и получению информации и безопасности в сети. Аналогичный центр открылся в прошлом году в Берлине при сотрудничестве со Школой цифровой интеграции ReDI, которая работает с беженцами, пожилыми людьми и другими категориями граждан и предлагает курсы любой степени компьютерной подготовки.

Последние новости

    • Португалия: концерт группы Metallica

      Тур группы «World Wired Tour», на котором они представят свои песни из нового альбома «Hardwired… To Self-Destruct», пройдет в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: с пожарами будут бороться козы

      Португальское правительство инициировало программу по разведению коз, чтобы предотвратить распространение летних пожаров.

      Подробнее

    • В Испании усиливают контроль за криптовалютами

      Внимание Министерства финансов Испании привлекли новые технологии, такие как блокчейн, и криптовалюты, как «Биткоин».

      Подробнее

    • Король Испании прокомментировал каталонский кризис

      Король Испании Фелипе VI выступил с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе и призвал извлечь урок из кризиса в Каталонии.

      Подробнее

    • Ребенсбург победила на этапе Кубка мира в Италии

      Немецкая горнолыжница Ребенсбург победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Италии.

      Подробнее

    • Италия: предвыборные кампании

      МВД Италии утвердило 75 из 103 эмблем участников предвыборной кампании.

      Подробнее

    • Самый богатый китаец приехал в Давос в старой женской куртке

      Основатель Alibaba Group Джек Ма приехал на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, одетым в женскую пуховую парку марки Canada Goose.

      Подробнее

    • Мальчик из Бразилии случайно пронзил себе сердце и выжил

      Врачи из Бразилии смогли спасти мальчика, который случайно пронзил себе сердце шампуром для барбекю.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!