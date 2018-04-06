Facebook удалил сообщения Марка Цукерберга

Пятница, 06 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Facebook удалил сообщения Марка Цукерберга

Администрация социальной сети Facebook удалила сообщения ее основателя Марка Цукерберга из переписок с пользователями в мессенджере.

Как сообщает портал TechCrunch, это было сделано в целях корпоративной безопасности.

Несколько владельцев аккаунтов Facebook, ранее состоявшие в переписке с Цукербергом, заметили, что его сообщения исчезли, но их собственные послания остались нетронутыми. Администрация платформы мотивировала это введенным в 2014 году ограничением периода хранения личных сообщений основателя компании. «Мы сделали это в полном соответствии с нашими юридическими обязательствами по сохранению сообщений», - заявили сотрудники.

Изменения 2014 года, со слов представителей Facebook, были связаны с хакерским взломом и утечкой в сеть персональных данных сотрудников компании Sony Pictures Entertainment.

Сообщения, отправленные Цукербергом до 2014 года, все еще доступны переписывавшимся с ним пользователям. Об этом упомянули некоторые сотрудники Facebook.

Однако для переписок в мессенджере соцсети по соглашению о конфиденциальности не существует никакого периода хранения. Ранее администрация соцсети никогда не делала публичных заявлений касательно удаления сообщений без ведома пользователей.

Эти меры могут быть связаны со скандалом, вызванным утечкой данных десятков миллионов пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Фирма собирала сведения о пользователях с помощью приложения для опросов thisisyourdigitallife, а затем продавала массивы сторонним организациям, в том числе политическим штабам. 21 марта Цукерберг опубликовал в сети сообщение, в котором признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей. По последним подсчетам, Cambridge Analytica заполучила доступ к личным данным 87 миллионов пользователей Facebook.

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