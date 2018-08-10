Фанаты разбили голову арбитру во время матча Лиги Европы

Пятница, 10 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Фанаты разбили голову арбитру во время матча Лиги Европы

Матч Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕК был прерван из-за болельщика, который разбил голову помощнику арбитра Фредрику Клюверу, бросив в него бокал.

Футбольный фанат пытался скрыться, но его удалось задержать, сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

Инцидент произошел на 78-ой минуте встречи. Клюверу оказали медицинскую помощь, а представители УЕФА, посовещавшись, решили продолжить игру. На поле судью заменил четвертый рефери.

Представители «Штурма» отметили, что сейчас изучаются возможные варианты наказания болельщику и пожелали лайнсмену скорейшего выздоровления. Отмечается, что австрийский клуб может провести следующую домашнюю игру без зрителей.

Матч завершился победой АЕК со счетом 2:0.

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