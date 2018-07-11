Фармацевтическая индустрия Италии вышла на первое место в ЕС

Среда, 11 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Фармацевтическая индустрия Италии вышла на первое место в ЕС

После нескольких лет погони за Германией итальянские производители превзошли конкурентов по объему выпущенной продукции.

Италия обогнала Германию по объему произведенной фармацевтической продукции и вышла на первое место в ЕС, сообщает информагентство Ansa в среду, 11 июля.

В 2017 году объем произведенной в Италии продукции отрасли составил 31,2 млрд евро против 30 млрд евро у немецких конкурентов, пишет regnum.ru.

В значительной степени обогнать Германию после многолетнего отставания удалось вследствие «экспортного бума», объем продаж лекарств за рубеж составил 25 млрд евро, отмечает издание. За последние 10 лет объем экспорта вырос вдвое, а в сравнении с 1991 годом - в 15 раз.

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