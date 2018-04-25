Фаст-фуды лидируют по созданию рабочих мест в Испании

Число брендов увеличилось на 3,8%, число открытых по франшизе заведений - на 5,4%, оборот вырос на 2,2%, а рабочих мест было создано на 3,7% больше чем годом ранее.

В Ассоциации франчаизинга Испании отмечают тенденцию к росту на протяжении четырех лет подряд. Всего в Испании по франшизе работают 74,4 тысячи заведений. Их оборот по состоянию на конец 2017 года составил 27,6 млн евро, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим годом, пишет noticia.ru.

Самыми результативными оказались продовольственный и гостиничный секторы, а также сектор моды, на которые в совокупности приходится более 37% из 1348 франшиз. По данным ассоциации, они насчитывают 31,7 тысяч заведений и предоставляют 160 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в прошлом году франшизы поставили рекорд по количеству созданных рабочих мест в Испании, которое приблизилось к 279 тысячам. При этом лидирует по этому показателю сектор ресторанов быстрого питания, где было создано более 30 тысяч рабочих мест.