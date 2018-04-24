Фастфуды с паэльей появятся по всей Испании

Фастфуд специализируется на традиционном блюде испанской кухни – паэлье. Концепция ресторана предполагает, что клиент может попробовать настоящую валенсийскую паэлью, избежав томительного ожидания.

В меню предлагается более 30 видов паэльи. В заведении отмечают, что время ожидания в Es.Paella, в отличие от других ресторанов, где подают традиционное блюдо, составляет 5-6 минут. При этом владельцы заверяют, что их паэлья не теряет полезных свойств и качества, пишет noticia.ru.

Пока фастфуд представлен лишь одним заведением, расположенным на улице Сан-Висенте в Валенсии, но, благодаря положительным результатам работы, было принято решение о расширении сети по всей Испании.

В ближайший год владельцы Es.Paella собираются открыть 3-4 новых ресторана в разных городах. Для сохранения аутентичности все ингредиенты планируется поставлять из Валенсии. В ресторанах будут предлагать паэлью на вынос, также появится доставка на дом.