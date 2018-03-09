Федерация не заботилась об итальянском футболе четыре года

«Поражение Италии в квалификации чемпионата мира было неожиданным, но оно стало кульминацией четырехлетнего периода, в который федерация не заботилась о футболе. Костакурта? Ему надо не только выбрать главного тренера, но и провести реформы в федерации, юношеском и женском футболе, во вторых командах. Ему предстоит деликатная работа, которую надо сделать в короткое время. Просто не будет», - цитирует Мальдини sport24.ru.