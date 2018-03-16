Федорова завоевала «Малый хрустальный глобус» в Италии
Российская сноубордистка Софья Федорова выиграла соревнования в слоупстайле на этапе Кубка мира в итальянском Сейсералме.
Федорова набрала 80,46 балла.
На втором месте расположилась норвежка Силье Норендаль (78,26), на третьем - чешка Санка Панкохова (76,05), пишет russian.rt.com.
Таким образом, Федорова впервые в истории российского спорта стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в слоупстайле.
Ранее старший тренер сборной России по сноуборду Николай Биланин сообщил, что российские спортсмены пропустят соревнования заключительного этапа Кубка мира в дисциплине «биг-эйр», который пройдет в канадском Квебеке.
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