Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились

Свадебная церемония прошла в Кутузовском отделе загса Москвы.

Для 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной этот брак не первый. Музыкант ранее был женат пять раз, актриса успела побывать замужем шесть раз, пишет ntv.ru.

Отношения между артистами завязались еще в 1995 году, но через несколько лет пара распалась. Однако им удалось сохранить дружескую связь. В конечном итоге, Алибасов и Федосеева-Шукшина вновь сошлись и решили узаконить свои отношения.