Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились

Заслуженный артист России, продюсер Бари Алибасов и народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина сочетались узами брака.

Свадебная церемония прошла в Кутузовском отделе загса Москвы.

Для 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной этот брак не первый. Музыкант ранее был женат пять раз, актриса успела побывать замужем шесть раз, пишет ntv.ru.

Отношения между артистами завязались еще в 1995 году, но через несколько лет пара распалась. Однако им удалось сохранить дружескую связь. В конечном итоге, Алибасов и Федосеева-Шукшина вновь сошлись и решили узаконить свои отношения.

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