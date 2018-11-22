Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились
Заслуженный артист России, продюсер Бари Алибасов и народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина сочетались узами брака.
Свадебная церемония прошла в Кутузовском отделе загса Москвы.
Для 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной этот брак не первый. Музыкант ранее был женат пять раз, актриса успела побывать замужем шесть раз, пишет ntv.ru.
Отношения между артистами завязались еще в 1995 году, но через несколько лет пара распалась. Однако им удалось сохранить дружескую связь. В конечном итоге, Алибасов и Федосеева-Шукшина вновь сошлись и решили узаконить свои отношения.
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