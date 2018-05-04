Фермер создал самый большой в мире флаг Испании

Пятница, 04 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Фермер создал самый большой в мире флаг Испании

46-летний фермер из поселка Ольвес (Сарагоса) создал испанский флаг, который видно с высоты птичьего полета.

Патриотическая инициатива принадлежит Альберто Пересу - агенту Гражданской гвардии на пенсии. Несколько лет назад он занялся выращиванием черешни, плантации которой стали местом размещения самого большого в мире флага Испании. Желтые и красные полосы полностью соответствуют установленным пропорциям, а площадь флага составляет 22 тысячи квадратных метров, что является абсолютным рекордом на сегодняшний день, пишет noticia.ru.

Испанская символика на плантации имеет и практическое назначение: в цвета флага была окрашена сетка, защищающая черешню от града и камней. Чтобы сделать сетку цветной, а не черной, Пересу пришлось переплатить 12 тысяч евро. Тем не менее, он не жалеет об этом и подчеркивает, что гордится символикой, а также надеется, что флаг будут рассматривать из пролетающих над Сарагосой самолетов.

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