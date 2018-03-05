Фермер спас жизнь ягненка с помощью духовки

Уилльям Джонс из Северного Уэльса рассказал, что ему пришлось прибегнуть к этой мере из-за морозов. «Температура воздуха была сильно ниже нуля, и его мама не могла его согреть. Так что единственным способом спасти малыша было закутать его в одеяла, плотно накормить и поместить в духовку», - признается он.

Ягненок провел в работавшей с открытой дверцей духовке три часа. Идея фермера оказалась удачной: ягненок оправился и через некоторое время вернулся в хлев.

Аномальные морозы и снегопады в Великобритании привели к транспортному коллапсу. 2 марта сообщалось, что застрявший из-за снежных завалов на путях поезд простоял среди дороги десять часов. Однако его пассажиры не унывали и решили устроить вечеринку. Они пели песни и делились едой, в какой-то момент к ним даже присоединился машинист.