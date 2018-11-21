Фернанду Сантуш доволен выходом Португалии в плей-офф

«Горд выступлением своей команды, однако игра с поляками оставила ряд вопросов. Мы могли играть лучше, однако допускали слишком много ошибок. В первом тайме мы полностью владели инициативой, но удаление и пенальти добавило нам проблем. Мне кажется, арбитр мог и не удалять нашего игрока», — сказал Сантуш.

Отметим, что данная встреча не имела никакого значения на расстановку в группе 3 Лиги А. Португалия досрочно завоевала право сыграть в плей-офф турнира, а Польша опускается в дивизион B, пишет news.sportbox.ru.