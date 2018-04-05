Фестиваль лучших итальянских вин-2018 в США

Его мнение привлекает внимание и вызывает уважение у любителей вина, крупных коллекционеров и всего мирового винодельческого сектора в целом. Саклинг уже почти 30 лет является ведущим экспертом журнала «Wine Spectator», возглавляет европейскую редакцию этого крупнейшего в мире журнала о вине, а также является европейским издателем журнала «Cigar Aficionado» - авторитетнейшего в мире издания, посвященного сигарам.

За свою карьеру винного критика Джеймс Саклинг, по его собственной оценке, продегустировал около 150 тысяч различных вин. С экспертными оценками вин теперь можно ознакомиться на его новом веб-сайте www.jamessuckling.com .

В настоящее время Саклинг делит свое время между собственным домом в Тоскане и Лос-Анджелесом, а также, безусловно, путешествует по миру в поисках материалов для своего веб-сайта.

ЭЛИТНЫЕ ВИНА ИЗ ТОСКАНЫ, И НЕ ТОЛЬКО

Для Джеймса 2017 год запомнится надолго благодаря тому, что в рейтинге «Wine Spectator» «Топ-100 лучших вин мира» второе место заняла Италия и, в частности, регион Тоскана со своим «Petrolo Toscana Galatrona» 2015 года. В списке «Топ-100» - 15 наименований итальянских вин, с явным предпочтением, отданным Саклингом винам из Тосканы, особенно высоко оцениваемым им в последнее время.

Фестиваль лучших итальянских вин этого года в Америке «Great Wines of Italy USA 2018» прошел в четырех крупнейших городах США - Нью-Йорке, Майами, Лос-Анжелесе и Сан-Франциско. В Майами мероприятие проходило в новом отеле «Hotel Este». Из залов, в которых проходила дегустация элитных итальянских вин, открывался вид на потрясающую панораму Майами и океанского побережья.

Среди вин, которые привлекли наибольшее внимание публики, были не только вина из Тосканы, но также вина из Лацио и северных итальянских регионов.

ВИНА С ДВОРЯНСКИМИ ИМЕНАМИ

Один из старейших представителей вин региона Лацио - это TenutaDiFiorano под Римом, где отпрыски благородной дворянской семьи производят вина FioranoRosso и FioranoBianco под руководством, в настоящее время, князя Alessandrojacopo BoncompagniLudovisi.

Наравне с наиболее известной винодельней Италии - Ornellaia, производящей самое дорогое итальянское вино Masseto, а также другие ценные вина, в дегустации приняли участие с большим успехом такие винодельни, как например, TuaRita со своими винами, пользующимися огромным успехом в Италии и за рубежом.

Винодельня Capezzana со своими классическими тосканскими винами неизменно собирает на дегустациях толпу почитателей, жаждущих попробовать ее замечательные вина.

CastelloBanfi, Frescobaldi и MarchesiAntinori неизменно поддерживают славу своих вин принимая посетителей у себя на винодельнях и замках в Тоскане.

Умбрию представила винодельня Lamborghini, имя которой говорит само за себя. Известнейший производитель непревзойденного люксового автомобиля давно производит вино для своей семьи, но несколько лет назад решил выйти с вином своей марки на международный рынок.

Вообще производить вино это очень престижно. Многие старинные дворянские семьи издревле производящие вино стали его экспортировать с большим успехом. Corderodi Montezemolo, BaroneRicasoli и другие дали свои дворянские имена своим винам. Сегодня многие знаменитые артисты и другие деятели культуры также успешно занимаются виноделием.

Ирина Раскина