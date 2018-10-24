Фестиваль португальского кино пройдет в Таганроге

Как сообщили в пресс-службе администрации города, он пройдет в Молодежном центре на улице Петровской.

В программе – документальные, короткометражные и художественные фильмы. Все они будут демонстрироваться на португальском языке с субтитрами, пишет don24.ru.

В церемонии открытия примет участие атташе по культуре посольства Португалии в Москве Жуау Карлуш Мендонса. Первой кинолентой станет драма «Зевс». Завершится кинофестиваль 28 октября комедией «Маме лучше знать».