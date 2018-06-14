Фестиваль Вагнера пройдет в Италии
В итальянском Равелло в регионе Кампания 30 июня начинается знаменитый музыкальный фестиваль, посвященный Вагнеру.
Фестиваль пройдет в 66-й раз и продлится до 25 августа.
Главной площадкой по-прежнему остается вилла Руфоло, откуда открывается потрясающий вид на Амальфитанское побережье, пишет euromag.ru.
В программе - классическая и современная музыка, а также джаз.
На церемонии открытия прозвучат произведения Рихарда Вагнера.
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