Фигура Берлускони тормозит формирование правительства Италии

12 апреля прошел второй раунд консультаций с победившими на выборах партиями, и президент Италии Серджио Маттарелла не увидел возможности для достижения консенсуса.

Партия «Движение пять звезд» требует от «Лиги севера» разрыва с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, чтобы начать конструктивный диалог. В противном случае партия не согласна на какие-либо предложения.

Лидер «Лиги севера» Маттео Сальвини не спешит отрекаться от Берлускони, в коалиции с которым его партия стала победителем на выборах. Без партии бывшего премьер-министра «Вперед, Италия» его движение набрало только 18% голосов. Вся правоцентристкая коалиция под руководством Берлускони, куда вошли также «Братья Италии», набрала 37%.

На встрече с Маттареллой лидеры победившей коалиции - Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и Джорджия Мелони («Братья Италии») появились вместе. Сальвини заявил в этот раз, что если «Движение 5 звезд» согласится на коалицию с силами Берлускони, тот откажется от поста премьер-министра и укажет на третье лицо.

Партия «Движение 5 звезд» выдвигалась самостоятельно и набрала 31%, став, таким образом, победителем «в личном зачете». Сальвини понимает, что в случае разрыва с Берлускони, он войдет в правящую коалицию на правах младшего брата.

«Движение пять звезд» считает, что появление с Берлускони, время в политике для которого вышло, будет дискредитацией собственного имиджа. Один из лидеров этой партии Алессандро ди Баттиста назвал 11 апреля итальянского политика «абсолютным злом Италии», пишет regnum.ru.

13 апреля пройдет пресс-конференция, на которой будет проанализирована сложившаяся ситуация.

Прошло уже 40 дней с момента выборов, и ситуация вокруг Сирии требует скорейшего формирования правительства. Проигравшие на выборах демократы надеются, что правые не смогут достичь консенсуса и выборы будут проведены повторно.