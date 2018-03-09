Фирма отблагодарила пьяного мужчину и оплатила такси

Пятница, 09 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Фирма отблагодарила пьяного мужчину и оплатила такси

Житель США Кенни Бачман после бурной вечеринки смог доехать до дома в соседнем штате бесплатно.

Сначала американец был уверен, что такси довезет его до Университета Западной Вирджинии, где и был расположен его отель. Но он неправильно назвал адрес и поехал к себе домой в Нью-Джерси, за 577 километров от места назначения.

Стоимость поездки возросла до 1635 долларов. Обнаружив оплошность, Бачман решил собрать деньги на такси краудфандингом на известном сайте.

Однако люди не успели помочь мужчине. Поездку оплатила компания, занимающаяся доставкой здоровой еды. В фирме пояснили, что компания поддерживает его решение воспользоваться безопасным способом добираться до дома, вместо того, чтобы ехать в пьяном состоянии за рулем автомобиля.

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