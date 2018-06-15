Fitch предсказывает Испании экономический рост в 2,7%

Пятница, 15 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Fitch предсказывает Испании экономический рост в 2,7%

Рейтинговое агентство Fitch улучшило свои прогнозы по состоянию испанской экономики и предсказало ей рост в 2,7% в 2018 году.

В агентстве пришли к заключению, что политическая ситуация не скажется на экономике, рост которой будет стимулировать внутренний спрос и улучшения на рынке труда.

Fitch в январе поднял рейтинг Испании до уровня A- со стабильными прогнозами. В дальнейшем агентство прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 2,3% в следующем году и до 1,9% - в 2020.

Эксперты считают вероятным постепенное сокращение потребления и темпов создания рабочих мест в ближайшие годы. Fitch предполагает, что безработица в Испании установится в этом году на уровне 15,3%, к 2019 году снизится до 13,7%, а к 2010 - до 12,5%, пишет noticia.ru.

Что касается политической ситуации в стране, рейтинговое агентство отмечает слабость правительства Педро Санчеса, но не прогнозирует досрочных выборов, и считает, что политические события не скажутся на экономическом росте. Кредитный рейтинг Испании будет вновь пересмотрен 13 июля.

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