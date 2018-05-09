Forbes лишил Путина титула самого влиятельного человека в мире

В обновленном рейтинге, представленном на сайте издания, на первом месте расположился глава Китая Си Цзиньпин.

Составители списка объяснили первое место генерального секретаря Коммунистической партии Китая тем, что ему удалось лучше других укрепить власть. «Он пользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао», - пишет журнал. Авторы напоминают, что в марте Всекитайское собрание народных представителей не только переизбрало его на пост лидера государства, но и убрало из Конституции ограничение по предельному числу сроков.

Путин сместился на вторую позицию, а президент США Дональд Трамп стал третьим. В десятку рейтинга также вошли канцлер Германии Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, Папа Римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер Индии Нарендра Моди, сооснователь Google Ларри Пейдж.

Саудовский принц и спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в американские выборы, стали дебютантами рейтинга.