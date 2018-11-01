Forbes назвал пять лучших фильмов ужасов года

Фильм режиссера Ари Астера "Реинкарнация" признан лучшим хоррором. В рейтинг, составленный во вторник журналом Forbes по случаю Хеллоуина, вошли пять картин, вышедших в прокат в 2018 году.

"Реинкарнация" собрала в мировом прокате почти 80 млн долларов при бюджете в 10 млн долларов", - указывается в статье.

По сюжету картины у художницы Энни Грэхем умирает мать. После похорон с ее семьей начинают твориться необъяснимые вещи. Главные роли в фильме исполнили Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф и Милли Шапиро, пишет ТАСС.

Второе место занял триллер "Тихое место" с Эмили Блант и Джоном Красински. События разворачиваются в постапокалиптическом будущем, где люди почти истреблены кровожадными паукообразными монстрами с обостренным слухом. Главные герои фильма - обыкновенные фермеры.

Третью строчку заняла фантастическая комедия "Простите за беспокойство", рассказывающая о темнокожем менеджере по телефонным продажам, который находит способ так изменить свой голос, чтобы добиться феноменальных успехов на работе.

В пятерку также вошли "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина и фантастическая картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда.