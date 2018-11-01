Forbes назвал пять лучших фильмов ужасов года

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Forbes назвал пять лучших фильмов ужасов года

Лучшим хоррором по версии журнала признан фильм "Реинкарнация".

Фильм режиссера Ари Астера "Реинкарнация" признан лучшим хоррором. В рейтинг, составленный во вторник журналом Forbes по случаю Хеллоуина, вошли пять картин, вышедших в прокат в 2018 году.

"Реинкарнация" собрала в мировом прокате почти 80 млн долларов при бюджете в 10 млн долларов", - указывается в статье.

По сюжету картины у художницы Энни Грэхем умирает мать. После похорон с ее семьей начинают твориться необъяснимые вещи. Главные роли в фильме исполнили Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф и Милли Шапиро, пишет ТАСС.

Второе место занял триллер "Тихое место" с Эмили Блант и Джоном Красински. События разворачиваются в постапокалиптическом будущем, где люди почти истреблены кровожадными паукообразными монстрами с обостренным слухом. Главные герои фильма - обыкновенные фермеры.

Третью строчку заняла фантастическая комедия "Простите за беспокойство", рассказывающая о темнокожем менеджере по телефонным продажам, который находит способ так изменить свой голос, чтобы добиться феноменальных успехов на работе.

В пятерку также вошли "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина и фантастическая картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда.

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